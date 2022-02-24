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Giriş Tarihi: 24.2.2022 22:25

EuroLeague'de Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i farka boğdu

AA
EuroLeague’de Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’i farka boğdu

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 32 sayı farkla 109-77 yendi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibini 32 sayı farkla 109-77 yendi. Bu sonucun ardından 2 maçı eksik lacivert-beyazlılar, ligdeki 13. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya Larkin ve Pleiss'ın basketleriyle 5-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, Micic önderliğinde bulduğu sayılarla 8. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 17-6. İlk çeyrek Anadolu Efes'in 21-10 üstünlüğüyle geçildi.

Müsabakanın ikinci periyoduna Beaubois'nın üçlüğüyle başlayan Anadolu Efes, ilk dakika içinde Dunston'ın atışıyla farkı 16 sayıya çıkardı: 26-10. Hücumda topu iyi çeviren lacivert-beyazlılar, üst üste boş atışlardan sayı çıkartamayınca konuk ekip oyun üstünlüğünü ele aldı ve 15. dakikada Thomas'ın dış atışıyla farkı tek hanelere düşürdü: 30-21. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, son saniyede Beaubois'nın üçlüğüyle soyunma odasına Anadolu Efes'in 45-31 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya oyun kurucuları Micic ve Larkin'in etkili performansıyla başlayan Anadolu Efes, özellikle dış atışlarda çok etkili oldu. Periyot boyunca bu iki ismin yanı sıra 3 sayı çizgisinin gerisinden Bryant, Pleiss ve Moerman'dan da skor katkısı alan lacivert-beyazlılar, farkı 30 sayıya kadar çıkardığı çeyreği 74-47 önde girdi.

Müsabakanın son periyodunda 34. dakikada Micic'in üç sayılık atışıyla farkı 34 sayıya (86-52) kadar taşıyan Anadolu Efes, parkeden 32 sayı farkla 109-77 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Micic 20 sayıyla en skorer isim olurken, Moerman 17, Larkin 16 sayı kaydetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Angel Miguel Perez (İspanya), Saso Petek (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Anadolu Efes: Larkin 16, Bryant 8, Micic 20, Singleton 5, Pleiss 7, Beaubois 13, Moerman 17, Dunston 8, Simon 2, Anderson 11, Erten Gazi, Petrusev 2

Maccabi Tel Aviv: Wilbekin 17, Thomas 5, Cohen, Williams 6, Zizic 17, Caloiaro 2, Reynolds 6, Dibartolomeo 10, Nunnally 7, Ziv 4, Blayzer 3

1. Periyot: 21-10

Devre: 45-31

3. Periyot: 74-47

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EuroLeague'de Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv'i farka boğdu
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