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Giriş Tarihi: 28.2.2022 22:08

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu

DHA
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a mağlup oldu

FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu 4’üncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan’a 76-67 mağlup oldu. Bu sonuçla milliler gruptaki 3’üncü mağlubiyetini alırken, Yunanistan ise 3’üncü galibiyetini elde etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda kapalı gişe olarak oynanan karşılaşmaya A Milli Takım; Larkin, Melih Mahmutoğlu, Metecan Birsen, Samet Geyik, Oğuz Savaş ilk 5'iyle çıkarken, Yunanistan ise Moraitis, Larentzakis, Papanikolaou, Agravanis, Papagiannis ilk 5'iyle başladı.

Yüksek tempoda oynanan ilk periyotta Metecan Birsen ve Agravanis kaydedikleri 8'er sayıyla takımlarını taşırken, periyodu Yunanistan 17-15 önde kapattı.

İkinci periyoda iyi bir başlangıç yapan ay-yıldızlılar, rakibini iyi savunarak öne geçmeyi başarırken, periyodun ikinci bölümünde vites yükselten Yunanistan, soyunma odasına 36-33 önde gitti.

Üçüncü periyotta Yunanistan hücumda ve savunmada performansını yükseltirken, Papagiannis'in etkili pota altı oyunu ve Sloukas'ın da devreye girmesiyle deplasman ekibi son periyoda 16 sayı farkla önde girdi: 46-62.

Karşılaşmanın son periyoduna muhteşem bir başlangıç yapan A Milli Takım, 14-0'lık seriyle maçın bitimine 5 dakika 30 saniye kala farkı 2'ye indirdi: 60-62. Maçın kalan bölümünde Yunanistan'ın hücumda ve savunmada toparlanmasıyla skorda öne geçemeyen milliler, parkeden 76-67'lik mağlubiyetle ayrıldı.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye - Yunanistan karşılaşmasını tribünden takip etti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF CEO'su Ömer Onan da karşılaşmayı tribünde takip eden isimler arasında yer aldı.

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a mağlup oldu
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