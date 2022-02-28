EuroLeague, Rus takımlarının katılımını askıya aldı!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırında 5 gün geride kalırken, Euroleague Yönetimi de THY Euroleague ve EuroCup'ta mücadele eden Rus takımları ile ilgili kararlar aldı.

Euroleague'den yapılan açıklamada THY Euroleague'de mücadele eden CSKA Moskova ve Zenit ile EuroCup'ta mücadele eden UNICS Kazan ve Lokomotiv Kuban takımlarının liglere katılımını askıya aldı.

Ayrıca Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin olumlu bir şekilde tamamlanmaması durumunda söz konusu Rus takımlarının normal sezonda oynadığı tüm maçların iptal edileceği belirtildi.