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Giriş Tarihi: 4.3.2022 17:12 Son Güncelleme: 4.3.2022 17:15

Avrupa seyirci rekoru Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kırıldı!

AA
Avrupa seyirci rekoru Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kırıldı!

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko’yu ağırladığı maçta kendi rekorunu egale ederek yeniden Avrupa rekoru kırdı.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı maçta 15 bin 76 seyirciyle rekor kırıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in 84-79 kazandığı Türk derbisini 15 bin 76 seyircinin takip ettiği belirtilerek, "Pandemi sonrası Avrupa basketbolunda en fazla seyirci ağırlama rekorumuz olan 15 bin 8'i geliştirdik ve yeni bir rekora imza attık." denildi.

Lacivert-beyazlı ekibin 3 Aralık 2021'de İspanyol ekip Barcelona ile aynı salonda yaptığı maçta 15 bin 8 basketbolsever tribünlerde yer almıştı.

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Avrupa seyirci rekoru Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçında kırıldı!
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