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Giriş Tarihi: 6.3.2022 11:05 Son Güncelleme: 6.3.2022 11:11

LeBron James bir kez daha NBA tarihine geçti!

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LeBron James bir kez daha NBA tarihine geçti!

NBA'de normal sezon heyecanı devam ediyor. Gece oynanan maçta LA Lakers, Golden State Warriors'u 124-116 mağlup etti ve 4 maç aradan sonra galip geldi. Bir kez daha NBA tarihine geçen Lebron James, NBA tarihinde 50+ sayı ve 10+ ribaund kaydeden en yaşlı oyuncu oldu. İşte NBA'de gecenin sonuçları...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, LeBron James'in 56 sayısı sayesinde Golden State Warriors'ı 124-116 yendi.

LAKERS 4 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Kaliforniya eyaleti takımları arasındaki mücadelede Warriors'ı yenen Lakers, 4 maç sonra kazandı. Peş peşe 4. mağlubiyetini yaşayan Warriors, Batı Konferansı'nda 3. sıraya geriledi.

Ev sahibi Lakers'ın yıldız oyuncusu James 56 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Russell Westbrook da 20 sayılık katkıda bulundu.

LEBRON JAMES NBA TARİHİNE GEÇTİ

James, Michael Jordan, Jamal Crawford ve Kobe Bryant'ın ardından 37 yaşından sonra 50 sayılık performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu. NBA tarihinde 50+ sayı ve 10+ ribaund kaydeden in yaşlı oyuncu oldu.

Warriors'ta Stephen Curry 30, Jordan Poole 23 ve Jonathan Kuminga 18 sayı kaydetti.

- HEAT, DOĞU KONFERANSI LİDERLİĞİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI

Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Miami Heat, konferansın 2. basamağındaki Philadelphia 76ers'ı 99-82 mağlup etti. Böylece 76ers'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Ev sahibi Heat'i galibiyete, 21 sayı, 7 ribauntla oynayan Tyler Herro ve 21 sayı, 5 asist üreten Jimmy Butler taşıdı. Yalnızca bir dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven, skora katkı yapamadı.

James Harden'dan yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Joel Embiid 22 sayı, 15 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı, 8 ribaunt ve Tyrese Maxey 17 sayıyla mücadele etti. Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 4 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

- Sonuçlar

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 114-113

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 123-117

Miami Heat-Philadelphia 76ers: 99-82

Minnesota Timberwolves-Portland Trail Blazers: 135-121

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 124-96

Los Angeles Lakers-Golden State Warriors: 124-116

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LeBron James bir kez daha NBA tarihine geçti!
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