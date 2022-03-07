Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes galibiyet için İspanya deplasmanında!
Giriş Tarihi: 7.3.2022 10:21 Son Güncelleme: 7.3.2022 10:23

Anadolu Efes galibiyet için İspanya deplasmanında!

AA
Anadolu Efes galibiyet için İspanya deplasmanında!

THY Euroleague 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, İspanya takımlarından Bitci Baskonia’ya konuk oluyor.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 20. hafta erteleme maçında yarın İspanya'nın takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Buesa Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 23.00'te başlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı 26 karşılaşmada elde ettiği 14 galibiyetle 7. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES'İN AVRUPA KUPALARINDAKİ 754. MAÇI

Anadolu Efes, Bitci Baskonia müsabakasıyla Avrupa kupalarında 754. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 753 karşılaşmada 429 galibiyet ve 324 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 506. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 505 karşılaşmada 272 galibiyet elde etti, 233 kez rakiplerine mağlup oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi!
Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlayan ABD’den yeni açıklama: Zelenskiy öldürülürse
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Ayçiçek yağlarını, raflardan kaldırıp depoya koymuşlar! Stokçulara zabıta baskını
Bir savaş muhabirinin en zor anı
Rusya'dan Ukrayna'nın komşularına gözdağı! Savaş sebebi sayılacak
Rus ordusu sivillerin tahliye yoluna bomba yağdırdı! İnsanlık burada öldü
Tevfik Göksu açıkladı! İBB'nin borcu dudak uçuklattı!
Son dakika: Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
MİT'İn takip ettiği DEAŞ'lının dijital belgilerinden örgüt arşivi çıktı! 3 bin yeni örgüt mensubu tespit edildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes galibiyet için İspanya deplasmanında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA