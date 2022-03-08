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Giriş Tarihi: 8.3.2022 19:40

Fenerbahçe'den EuroLeague'de alınan karara tepki!

AA
Fenerbahçe’den EuroLeague’de alınan karara tepki!

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivert erkek basketbol takımının yer aldığı THY Avrupa Ligi'nde Rusya takımlarıyla oynanan maçların silinmesi yönündeki karara tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rus takımlarının tüm maçlarının dondurulması yönünde karar alındığı hatırlatılarak, "İlgili takımların bu sezon karşılaşmalara devam edememe ihtimaline karşın Avrupa Ligi'nde mevcut sezonun tamamlanması için gerekli uyarlamalar masaya yatırılmış, çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüz de bu noktada sürecin başından sonuna dek hem Avrupa Ligi yönetimi hem de lig yapısında ortağımız olan diğer 12 takımla temas halinde olarak içinde bulunulan olağanüstü durumun herkes için en adil şekilde çözümlenebilmesi adına çeşitli alternatifler sunmuştur. Kulübümüz tarafından sahada oynanmış ve sonuçlanmış; o noktadan sonra oynanan maçlara da birçok faktör çerçevesinde etki etmiş müsabakaların tamamen yok sayılmasının, sporun doğal dinamiğine tamamen aykırı olduğu, tüm paydaşlarımızla defalarca paylaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Alternatif önerilere rağmen Avrupa Ligi organizasyonunun farklı karar aldığı vurgulanarak, "Avrupa Ligi yapısı gereği 13 takımın oy kullandığı ve 7 Mart Pazartesi günü sonuçlanan oylamada, toplamda 7 Avrupa Ligi A lisans sahibi takım, bir kısmı puan durumunda kendi çıkarlarını gözeterek bir kısmı ise nedenine hiçbir şekilde anlam veremediğimiz yönde oy kullanmıştır. Bu tutum, 7'ye 6 oy çokluğuyla, Rusya ekipleriyle oynanan tüm karşılaşmaların silinmesi kararına sebep olmuştur." görüşlerine yer verildi.

Sarı-lacivertli kulübün bugüne dek "Savaşa Hayır" mesajını her platformda en güçlü şekilde paylaşmış ve paylaşmaya da devam edeceği ve bu önceliğe yönelik alınacak her türlü aksiyonun da destekçisi olacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte bu gibi olağanüstü durumlarda, alınacak hassas kararların da her zaman bireysel menfaatlerden ziyade organizasyonlar açısından en adil şekilde olması gerektiğine inanmaktayız. Bu noktada, ülkemizin Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcisi Anadolu Efes ile doğruluğuna güçlü bir şekilde inandığımız bu hassas görüşte ayrı düşmenin üzüntüsünü yaşadığımızı bilhassa belirtmek istiyor; yaşanan bu durumun değerlendirmesini, kamuoyunun ve sporseverlerin takdirine bırakıyoruz. Bilinmesini isteriz ki takımımız alınan bu karara rağmen hak ettiği neticeye ulaşmak için tüm sezon olduğu gibi kalan altı müsabakada da mücadelesini taraftarlarımızla bütünleşerek en güçlü şekilde sürdürecektir."

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Fenerbahçe'den EuroLeague'de alınan karara tepki!
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