NBA’de play-off’a kalan ilk takım Phoenix Suns oldu! Alperen’den kariyer rekoru

Bu sezon 37. kez kaybederek play-off'a kalma olasılığını zora sokan Lakers'ta Russell Westbrook 30 sayı, 8 ribaunt ve 6 asistle takımının en skorer ismi oldu. LeBron James 23 sayı, 14 ribaunt ve 12 asistle "triple-double" yaparken, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, Austin Reaves 17, D.J. Augustin 16 sayı, Carmelo Anthony 13 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

- GİANNİS ANTETOKOUNMPO'DAN 43 SAYI

NBA'in son şampiyonu Milwaukee Bucks, konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 124-115'lik skorla geçerek sezonun 42. galibiyetine uzandı.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 12 ribaunt ve 5 asist, Bobby Portis 23 sayı ve 15 ribaunt, Khris Middleton 23 sayı ve 8 asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Sezonun 34. mağlubiyetini alan Hawks'ta Trae Young 27 sayı ve 11 asist, De'Andre Hunter 17, Kevin Huerter 16 sayı, Danilo Gallinari 14 sayı ve 6 ribaunt, Onyeka Okongwu ise 13 sayı ve 5 ribauntla mücadele etti.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 108-114

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 101-115

Miami Heat-Phoenix Suns: 90-111

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 124-115

Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 139-130 (uzatmada)

New Orleans Pelicans-Orlando Magic: 102-108

Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder: 132-102

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 104-119

Dallas Mavericks-New York Knicks: 77-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 100-106

Utah Jazz-Portland Trail Blazers: 123-85

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 115-109