NBA’de Nets, 76ers deplasmanında kazandı

Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan (40 galibiyet, 25 mağlubiyet) 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 12 ribaunt, Tobias Harris 16 sayı, James Harden ise 11 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadı. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 14 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 8 sayı, 4 ribauntla tamamladı.

Harden, 2 bin 563 üç sayı isabetine ulaşarak NBA normal sezon tarihinde Reggie Miller'ı (2 bin 560) geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti. Listede Stephen Curry (3 bin 107) birinci, Ray Allen (2 bin 973) ikinci sırada bulunuyor.

WARRİORS, NUGGETS'A KARŞI KAZANDI

Golden State Warriors, Denver Nuggets'a konuk olduğu maçı 113-102 kazandı.