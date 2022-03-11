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Giriş Tarihi: 11.3.2022 14:24

Ufuk Sarıca’nın acı günü

İHA
Ufuk Sarıca’nın acı günü

Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın amcası Sezai Sarıca hayatını kaybetti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca'nın amcası Sezai Sarıca hayatını kaybetti. Sezai Sarıca'nın vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü, taziye mesajı yayımladı. Yeşil-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'nın amcası Sezai Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Sezai Sarıca'nın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak.

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Ufuk Sarıca’nın acı günü
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