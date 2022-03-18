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Giriş Tarihi: 18.3.2022 23:13 Son Güncelleme: 18.3.2022 23:15

Galatasaray'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

AA
Galatasaray’da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, erkek basketbol takımı başantrenörü Ekrem Memnun ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonu ocak ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol A Takımı Başantrenörlüğü görevini yürütmekte olan Sayın Ekrem Memnun ile bugün itibarı ile yollarımızın ayrıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Ekrem Memnun'un sarı-kırmızılı camiada önemli başarılara imza attığı vurgulana açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1988 yılında yine Galatasaray altyapısında başlayan antrenörlük kariyerine, Galatasaray Spor Kulübü çatısı altında Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa ve başarı sığdıran Sayın Ekrem Memnun, geçtiğimiz sezon zor zamanda da elini taşın altına sokmaktan çekinmemiş ve görevi tereddütsüz kabul etmiştir. Geçmiş sezonlarda olduğu gibi, bu sene boyunca da gösterdiği büyük özveri ve Galatasaraylılığı için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Kulübümüzün basketbol efsanelerinden ve aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Üyesi de olan Sayın Ekrem Memnun, Galatasaray ailesinin bir parçası olarak kalacak ve Galatasaray var olduğu sürece kalplerimiz bir atmaya devam edecektir."

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Galatasaray'da Ekrem Memnun ile yollar ayrıldı
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