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Giriş Tarihi: 18.3.2022 09:56 Son Güncelleme: 18.3.2022 10:01

NBA’de rekor gecesi! Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı…

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NBA’de rekor gecesi! Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı…

Amerikan Basketbol Ligi (NBA), bu gece tek maçla sonuçlandı. Detroit Pistons, deplasmanda Orlando Magic'i 134-120 yendi. Pistons’ta Saddiq Bey rekorunu kırdı.

Doğu Konferansı'nın son iki sırasında yer alan iki ekibin mücadelesinde rakibini 14 sayı farkla mağlup eden Pistons, bu sezon 19. galibiyetini elde etti.

Magic potasına 51 sayı gönderen Saddiq Bey Amerikan Basketbol Ligi (NBA), bu gece tek maçla sonuçlandı. Detroit Pistons, deplasmanda Orlando Magic'i 134-120 yendi. Pistons'ta Saddiq Bey rekorunu kırdı.

, kariyer rekoru kırdı. Marvin Bagley 20 sayı, 11 ribaunt, Isaiah Stewart da 16 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte Franz Wagner 26 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Kenardan gelen Terrance Ross 17, Moritz Wagner 16 sayı kaydetti.

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NBA’de rekor gecesi! Saddiq Bey kariyer rekoru kırdı…
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