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Giriş Tarihi: 19.3.2022 16:46

Galatasaray Nef'te Pistiolis dönemi

DHA
Galatasaray Nef’te Pistiolis dönemi

Galatasaray NEF basketbol takımında yeni dönem resmen başladı. Takımın başantrenörlük görevi için Yunan antrenör Andreas Pistiolis ile anlaşma sağlandığı açıklandı. Pistiolis daha önce CSKA Moskova'da yardımcı antrenör görevini yapıyordu.

Dün başantrenör Ekrem Memnun ile ayrılık kararı alan Galatasaray Nef'te yeni başantrenör belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak CSKA Moskova'da yardımcı antrenör görevinde olan Andreas Pistiolis, başantrenörlük göreve getirildi.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Erkek Basketbol Takımımız Galatasaray Nef, son olarak CSKA Moskova teknik kadrosunda 1'inci yardımcı antrenör olarak görev yapan Andreas Pistiolis'i başantrenörlüğe getirdi.

Antrenörlük kariyerine 1996-2005 yılları arasında Panathinaikos altyapısında başlayan Andreas Pistiolis, 2005 yılında Panathinaikos Basketbol A takımında yardımcı antrenör olarak görev almaya başladı. Burada geçirdiği 7 sezon boyunca Sırp antrenör Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlendi.
2013-2014 sezonunda Dimitris Itoudis'in yardımcılığında yolu ülkemize düşen Pistiolis, Banvit'te geçirdiği 1 sezonun ardından, yine Dimitris Itoudis ile birlikte 2014 yılından günümüze kadar devam edecek bir transfere imza atarak 8 sezon boyunca CSKA Moskova'nın 1. yardımcı antrenörlüğü görevini sürdürdü.

2005 yılında başladığı yardımcı antrenörlük kariyerini birçok kupa ve şampiyonluk ile süsleyen yeni başantrenörümüz Andreas Pistiolis'e Galatasaray Nef'e hoş geldin diyor, başarılarına yenilerini ekleyeceği sarı kırmızılı yıllar diliyoruz."

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Galatasaray Nef'te Pistiolis dönemi
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