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Giriş Tarihi: 22.3.2022 22:41

Anadolu Efes, son periyotta Real Madrid'i devirdi

DHA
Anadolu Efes, son periyotta Real Madrid’i devirdi

Turkish Airlines EuroLeague’in 31’inci haftasında Anadolu Efes, kendi sahasında İspanya temsilcisi Real Madrid’i 93-90 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes 14’üncü galibiyetini alırken, Real Madrid ise 7’nci mağlubiyetini aldı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Anadolu Efes; Micic, Larkin, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk 5'iyle başladı. Real Madrid ise Williams-Goss, Deck, Hanga, Yabusele ve Tavares ilk 5'iyle sahada yer aldı. Dev karşılaşma tempolu başlarken, Anadolu Efes'te Micic 8 sayıyla, Real Madrid'de ise Poirier 6 sayıyla takımlarının skor yükünü çeken isimler oldular. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Real Madrid 21-19'luk üstünlükle kapattı.

İkinci periyodun başlamasıyla vites yükselten deplasman ekibi, Anadolu Efes karşısında hücumda ve savunmada büyük üstünlük kurarak farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 31-44. Bu skor sonrasında oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, 11-0'lık seriye maça yeniden ortak oldu: 42-44. Periyodun kalan bölümünde tekrardan seri yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 51-44'lük üstünlükle gitti.

Real Madrid'in Yabusele başta olmak üzere 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atmasıyla hücumda hiç düşmeyen Real Madrid'e karşılık Anadolu Efes'te, Moerman ve Larkin devreye girse de deplasman ekibi müsabakanın final periyoduna 7 sayılık farkla önde girdi: 72-79.

Son periyotta vites yükselten taraf bu kez Anadolu Efes olurken, Micic'in muhteşem performansıyla öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, parkeden 93-90'lık galibiyetle ayrıldı.

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Anadolu Efes, son periyotta Real Madrid'i devirdi
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