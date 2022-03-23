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Giriş Tarihi: 24.3.2022 00:30

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İHA
Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu’ndaki son maçında Alman ekibi MHP Riesen Ludwigsburg'a 64-58 mağlup oldu.

Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Grubu'ndaki son maçında Alman temsilcisi MHP Riesen Ludwigsburg'u Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı.

Sarı-kırmızılılar 8-0'lık bir seriyle maça başlarken Dee Bost ve Akoon-Purcell'in sakatlıklarıyla birlikte Ludwigsburg farkı eritmeye başladı. Savunma ağırlıklı geçen çeyrekte oyunun iki tarafını iyi oynayan Galatasaray 16-11 üstünlükle çeyreği kapattı. Sert savunmalara sahne olan ikinci çeyrekte Alman ekibi farkı kapattı ve devreye 32-32 eşitlikle gidildi.

Üçüncü periyotta sert savunmasını sürdüren Alman ekibi bu bölümü de 46-42 üstün tamamlarken, salonda da 64-58 galip ayrılmasını bildi.

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Galatasaray Nef, FIBA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
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