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Giriş Tarihi: 27.3.2022 19:01

Anadolu Efes evinde 14 sayı farkla kazandı!

AA
Anadolu Efes evinde 14 sayı farkla kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftasında oynanan maçta Anadolu Efes, sahasında Aliağa Petkimspor'u 97-83 yendi. Anadolu Efes bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde ederken, Aliağa Petkimspor 20. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı.

ANADOLU EFES: 97 - ALİAĞA PETKİMSPOR: 83

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

Anadolu Efes: Larkin 9, Erten Gazi 11, Moerman 11, Dunston 8, Simon 15, Yiğitcan Saybir 10, Bryant 10, Buğrahan Tuncer 6, Beaubois 16, Egemen Güven 1, Ömer Can İlyasoğlu

Aliağa Petkimspor: Sinan Sağlam 5, Perkins 12, Thomas 18, Aldridge 8, Denmon 7, Armand 17, Doğukan Şanlı 5, Metehan Akyel, Erol Can Çinko 3, Nusret Yıldırım 1, Hakan Sayılı 5, Murat Kozan 2

1. periyot: 26-27

Devre: 54-55

3. periyot: 74-67

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Anadolu Efes evinde 14 sayı farkla kazandı!
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