Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın ALBA Berlin’i ağırlayacak!
Giriş Tarihi: 28.3.2022 09:30 Son Güncelleme: 28.3.2022 09:30

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın ALBA Berlin’i ağırlayacak!

AA
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın ALBA Berlin’i ağırlayacak!

THY Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Ligin 21. hafta eleme maçında Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Alman ekiplerinden ALBA Berlin’i konuk edecek.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında yarın Almanya'nın ALBA Berlin takımını konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 9 galibiyet ve 15 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, 12. sırada yer alıyor. Konuk ALBA Berlin ise 10 galibiyet ve 14 mağlubiyetle Fenerbahçe'nin bir basamak üstünde yer alıyor.

Fenerbahçe Beko, ligde oynadığı son karşılaşmada İspanya'nı Barcelona ekibine deplasmanda 88-67 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligde bu sezon oynanan ilk karşılaşmayı Alman temsilcisi evinde 84-70'lik skorla kazanmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Dursun Zehir Müge Anlı'da aranıyordu! 5 bin lira için 5 parçaya bölündü: 'Dedemde para var bölüşeceğiz'
Meteoroloji il il paylaştı: 20 kente sarı kodlu uyarı
Bakan Derya Yanık A Haber'de duyurdu: Ödemeler yükseldi
Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu, 6 kişinin imzaladığı bildiriyi hangi büyükelçiye düzelttirdin açıkla
Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak
Ücretli geçiş vatandaşı durdurmadı
Genç kıza ters kelepçeyle korkunç infaz!
Son dakika haberi | Rusya ve Ukrayna heyetleri 'Müzakere' için Türkiye'ye geliyor
Türkiye'den Atina'ya sert uyarı! "Bu çabalarınız boşuna"
ARKADAŞINA GÖNDER
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde yarın ALBA Berlin’i ağırlayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA