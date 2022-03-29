Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal'dan şok itiraf! "Ölebilirdim"

Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. GQ'ya konuşan O'Neal, yıllar sonra doktor kontrolüne gittiğini açıklarken, ölümden döndüğünü itiraf etti.
Shaquille O'Neal, kısa süre önce uyku apnesinden muzdarip olduğunu ve solunumun tekrar tekrar durup başladığı bu ciddi uyku bozukluğu nedeniyle hayatının risk altında olduğunu öğrendi.
İşte O'Neal'in açıklamaları:
Uzun süre sonra doktora gittiğimde bilmediğim bazı şeyler öğrendim. 'Hey adamım uyku apneniz var' gibi şeyler söyledi. Uyku apnesi hipertansiyona veya felce neden olabilir, ölebilirdin gibi şeyler.
'Ne?' dedim, o da 'ölebilirsin' dedi. Bu yüzden şimdi bir makineyle uyumak zorundayım. Haberin detayında, "Shaq kontrole gittiğinde doktorların keşfettiği tek sağlık sorunu bu değildi." ifadeleri yer aldı.
O'Neal sözlerine devam etti:
Aldığım ağrı kesiciler böbreklerimi zayıflattı. 'O yüzden artık ağrı kesici yok' dediler. Ama ben ağrı kesicilere bağımlıydım. Ancak şimdi onlardan vazgeçtim.
Bacaklarıma taktığım bir makinem var, bir Normatec. Yaptığım şey bu. Ne zaman yorulsam ya da uçtuktan sonra bacaklarım şişmeye başlasa, sadece Normatec'ime otururum ve jakuziye girerim.
Gerçekten kontrol edilmem gerekiyordu. Sana D ile başlayan ve E ile biten üç harfli kelimeyi vurduklarında, işler değişiyor.