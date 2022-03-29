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Giriş Tarihi: 29.3.2022 23:17 Son Güncelleme: 29.3.2022 23:18

Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Alba Berlin'e mağlup oldu

AA
Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Alba Berlin’e mağlup oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Almanya ekibi ALBA Berlin'e 66-57 yenildi.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 19-16 önde bitirdi. Sarı-lacivertlilerin sayı üretmekte zorlandığı ikinci çeyrekte Zoosman'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan ALBA Berlin, devre arasına 37-27 üstün girdi.

İki takımın da sayı atmakta zorlandığı üçüncü periyot, ALBA Berlin'in 48-38 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe Beko, üst üste üç sayılık isabetlerle 32. dakikada farkı 4 sayıya (50-54) indirdi. Rakibine üç sayı çizgisinin gerisinden Smith'in isabetli şutlarıyla cevap veren ALBA Berlin, mücadeleden 66-57 galip ayrıldı.

Konuk takımda Zoosman 20 sayıyla maçın en skoreri oldu. Sarı-lacivertlilerde Melih Mahmutoğlu'nun 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla ALBA Berlin, 11 galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise üst üste 6 olmak üzere 16. yenilgisini yaşadı.

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Fenerbahçe Beko, erteleme maçında Alba Berlin'e mağlup oldu
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