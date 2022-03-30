Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Son dakika NBA haberi... Yıldızlar karması Lakers’ta kabus dolu günler başladı! Potadan çıktılar…
Giriş Tarihi: 30.3.2022 10:00 Son Güncelleme: 30.3.2022 10:09

Son dakika NBA haberi... Yıldızlar karması Lakers’ta kabus dolu günler başladı! Potadan çıktılar…

AA
Son dakika NBA haberi... Yıldızlar karması Lakers’ta kabus dolu günler başladı! Potadan çıktılar…

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Los Angeles Lakers, kötü gidişe dur diyemedi ve üst üste aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi. Deplasmanda, Dallas Mavericks’e 128-110 yenilen Lakers, ligin bitimine 7 hafta kala play-in potasının dışına çıktı.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. LeBron James ve Anthony Davis'in bulunduğu kadrosuna Russell Westbrook'u da ekleyerek sezona iddialı başlayan Lakers, play-in turnuvasına bile katılamama riskiyle karşı karşıya.

Mavericks deplasmanında kaybeden Lakers, üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı ve Batı Konferansı'nda 11. sıraya düştü. Böylece 7 ile 10'uncu sıra arasındaki takımların katıldığı play-in turnuvası resminin dışında kaldı.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Mavericks'te 34 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Luka Doncic öne çıktı.

James ve Davis'ten yoksun sahaya çıkan Lakers'ta Malik Monk 28 sayı, Westbrook 25 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

PAUL GEORGE 43 MAÇ SONRA PARKEYE ADIM ATTI

Sağ dirseğindeki sakatlık yüzünden 22 Aralık 2021'den beri sahalardan uzak kalan all-star oyuncu Paul George, takımı Los Angeles Clippers'ın Utah Jazz'ı 121-115 yendiği maçta formasına kavuştu.

Sahada 31 dakika kalan George 34 sayı, 6 asist, 4 top çalmayla ev sahibi Clippers'ın 25 sayı geriden gelip kazanmasında başrolü oynadı. Reggie Jackson da 21 sayı, 5 asistlik katkıda bulundu.

Arka arkaya 5. karşılaşmasını kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell'ın 33 sayı, 6 asistlik performansı yeterli olmadı.

SON ŞAMPİYON BUCKS, 76ERS'I YENDİ

Doğu Konferansı'ndaki zirve yarışı açısından önem taşıyan maçta Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers deplasmanından 118-116 galip ayrıldı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo 40 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu. Khris Middleton 22 sayı, 9 ribaunt, 7 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

76ers cephesinde James Harden'ın 32 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, Joel Embiid'in 29 sayı, 14 ribaunt, 7 asist ve Tobias Harris'in 22 sayı, 11 ribaunt, 6 asistlik performansı galibiyete yetmedi. Furkan Korkmaz ise forma şansı bulamadı.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Chicago Bulls: 94-107

Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks: 116-118

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 128-110

Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 130-123

Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 121-115

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler sürüyor! Tekne sefasının bedeli 10 milyon TL
Son dakika haberi: ABD Başkanı Biden'dan İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleriyle ilgili açıklama
KDV indirimi öncesi fiyatları şişirdiler… Aynı oyun sahnede!
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'siydi! Bir dönemim çocuk yıldızı Şebnem Ceceli güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!
SON DAKİKA | Edirne'de aynı aileden 4 kişi ölü bulunmuştu! Katliamın detayları ortaya çıktı
Dünyada yükselen enerji krizinin etkilerini azaltacak yeni uygulama! Faturaya koruma kalkanı
Son dakika! Zelenskiy'den müzakere açıklaması: Olumlu sinyaller var
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Rusya ve Ukrayna heyetinden tarihi zirve sonrası peş peşe açıklamalar: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar duracak
SON DAKİKA HABERİ! Motorin fiyatlarına indirim geldi: İstanbul Ankara ve İzmir'de motorin fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika NBA haberi... Yıldızlar karması Lakers’ta kabus dolu günler başladı! Potadan çıktılar…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA