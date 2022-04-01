Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cedi Osman’ın yıldızlaşması takımına yetmedi! Takımın en skoreri…
Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:43 Son Güncelleme: 1.4.2022 11:47

Cedi Osman’ın yıldızlaşması takımına yetmedi! Takımın en skoreri…

AA
Cedi Osman’ın yıldızlaşması takımına yetmedi! Takımın en skoreri…

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Clevenland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 21 sayı, 6 ribaunt ve 4 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers'ı 131-107 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Hawks, yıldızı Trae Young'ın 30 sayı, 9 asistlik performansıyla öne çıktığı maçta Cavaliers'ı mağlup ederek üst üste 4, sezonun 40. galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı 10'uncusu Hawks'ta Kevin Huerter 23 sayı, Onyeka Okongwu 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Sezonun 35. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta 21 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergileyen Cedi Osman, takımının en skoreri oldu. Doğu Konferansı 7'ncisi Cavaliers'ta Darius Garland 18, Moses Brown 15 sayı kaydetti.

BUCKS, NETS'İ UZATMADA GEÇTİ

Milwaukee Bucks, konuk olduğu Brooklyn Nets'i uzatmada 120-119'luk skorla geçti.

Son anlardaki üç sayı isabetiyle maçı uzatmaya taşıyan Giannis Antetokounmpo, 44 sayı, 14 ribaunt, 6 asistle Bucks'a galibiyeti getirdi. Bu sezon 48. maçını kazanan Doğu Konferansı ikincisi Bucks'ta Jrue Holiday 19, Khris Middleton da 16 sayı üretti.

Doğu Konferansı'nda 8. basamakta (40 galibiyet, 37 mağlubiyet) bulunan Nets'te Kevin Durant 26, Kyrie Irving 25, Bruce Brown 23 sayı attı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 102-94

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 131-107

Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 119-120 (Uzatmada)

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 135-130 (Uzatmada)

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 122-109

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Ekrem İmamoğlu’nun sahte raporunu yazan Sözcü Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası
Türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşk videosu ortalığı karıştırmıştı! Skandal görüntülerin ardından Ece Binay harekete geçti!
Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı tutuklandı
Son dakika: İstanbul'da sahtecilik operasyonu! Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak Benli de gözaltına alındı
Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı sosyal medyanın diline düştü! Yakın takibe devam: Avının peşini bırakmıyor!
İYİ Parti'de HDP temizliği! Milliyetçi isimleri HDP ittifakı için partiden gönderdiler
CHP’li ilçe başkanından tepki çeken paylaşım! Ramazan ayını rakı sofrası kurarak karşıladılar
Son buluşma taciz dehşeti! Manken Dilara Kurşun mahkemede Tufan Kılıç’la yüzleşti yaşadığı dehşeti anlattı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Cedi Osman’ın yıldızlaşması takımına yetmedi! Takımın en skoreri…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA