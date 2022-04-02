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Giriş Tarihi: 2.4.2022

Kanarya’dan farklı tarife

Kanarya’dan farklı tarife
ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda dibe demir atan HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 99-61 geçerek liderliğini sürdürdü. 21. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı zorlanmadan 45-29 önde tamamladı. Üç sayı çizgisinden yüzde 45'lik bir başarı sağlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 66-46 mücadeleyi de 99-61 kazanmayı bildi. Kanarya'da Anthony Starks, 18 sayıyla karşılaşmanın en skoreri olurken, Ahmet Düverioğlu ve Şehmus Hazer de 14'er sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar.

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Kanarya’dan farklı tarife
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