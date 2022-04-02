Kanarya’dan farklı tarife

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda dibe demir atan HDI SigortaAfyon Belediyespor'u 99-61geçerek liderliğini sürdürdü. 21. galibiyetine ulaşan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı zorlanmadan 45-29 önde tamamladı. Üç sayı çizgisinden yüzde 45'lik bir başarı sağlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 66-46 mücadeleyi de 99-61 kazanmayı bildi. Kanarya'da AnthonyStarks, 18 sayıyla karşılaşmanınen skoreri olurken, Ahmet Düverioğlu ve Şehmus Hazer de 14'er sayıyla galibiyette büyük rol oynadılar.