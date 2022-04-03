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Giriş Tarihi: 3.4.2022 18:07 Son Güncelleme: 3.4.2022 18:07

Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'yı devirdi

AA
Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka’yı devirdi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'yı 84-78 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pınar Karşıyaka Tyus ve Taylor ile etkili olurken, rakibine Dee Bost ve Kravish ile karşılık veren Galatasaray Nef ilk periyodu 21-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta pota altında Sadık Emir Kabaca, dış atışlarda da Trimble ile etkili olan Galatasaray Nef, 18. dakika tamamlanırken skoru 42-31 yaptı. Konuk ekip Colson ve M'baye ile skoru dengelemeye çalışırken, sarı-kırmızılılar soyunma odasına da 47-40 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan Galatasaray Nef, 23. dakikada farkı 12 sayıya (55-43) çıkardı. Daha sonra Roll ve Colson'un öncülüğünde 11-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 27. dakikada farkı 1 sayıya (55-54) indirdi. Trimble ile dış atışlardan bulduğu basketle toparlanan Galatasaray Nef, son çeyreğe de 67-57 önde girdi.

Müsabakada son periyot Trimble ile Colson'un karşılıklı üç sayılık basketlerine sahne olurken, Galatasaray Nef son iki dakikaya 83-78 önde girdi. Kalan sürede rakibine üstünlüğünü kabul ettiren sarı-kırmızılı takım, salondan 84-78 galip ayrıldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Galatasaray Nef: Dee Bost 14, Trimble 26, Göksenin Köksal 8, Blakcshear 6, Kravish 14, Sadık Emir Kabaca 5, Canaan 3, Canberk Kuş, Okben Ulubay 6, Ege Arar, Rıdvan Öncel 2

Pınar Karşıyaka: Taylor 5, Yunus Sonsırma 2, Colson 29, Tyus 14, M'baye 9, Roll 9, Berkan Durmaz 2, Mahir Ağva 4, Can Korkmaz 4

1. Periyot: 21-20

Devre: 47-40

3. Periyot: 67-57

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Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka'yı devirdi
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