Fenerbahçe Beko, evinde Bayern Münih’i devirdi!

İkinci yarının başında Dedovic ile sayılar üreten konuk ekip, 24. dakikada Sisko'nun üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 47-43. Lucic'in basketiyle aynı dakikada farkı 2 sayıya çeken Bayern Münih, Rubit'in serbest atışlardan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 47-47. Dedovic ve Sisko ile ikinci yarıdaki seriyi 21-2'ye getiren konuk ekip, 25. dakikada 5 sayı öne geçti: 47-52. Thomas ve Hilliard ile üst üste 2 üçlük bulan konuk ekip, son dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 52-62. Periyodu 31-9 önde geçen Bayern Münih final çeyreğine 62-54 önde girdi.