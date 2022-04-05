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Giriş Tarihi: 5.4.2022

Kanarya Panzer’i ezdi

Kanarya Panzer’i ezdi
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın erteleme maçında evinde Bayern Münih'i 81-76 mağlup etti. Mücadeleye iyi başlayan sarı-lacivertliler, Henry ile bulduğu sayılarla farkı çift hanelere taşırken, ilk çeyreği 27-16 önde tamamladı. İkinci periyotta da hız kesmeyen Kanarya, soyunma odasına 45-31 üstün gitti. İkinci yarıya Alman temsilcisi etkili girdi ve Rubit'in serbest atışlarıyla durumu 47-47'ye getirdi. Bayern final çeyreğine de 62-54 önde girdi. Son bölümde savunma sertliğini artıran F.Bahçe, parkeden 81-76'lık galibiyetle ayrıldı. Henry 22, Vesely 21 sayı kaydetti. Kanarya, 6 maç aradan sonra kazanmanın sevincini yaşadı.

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Kanarya Panzer’i ezdi
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