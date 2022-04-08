Fenerbahçe Safiport, EuroLeague’de dörtlü finale kaldı!

ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.