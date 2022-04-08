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Giriş Tarihi: 8.4.2022 22:01 Son Güncelleme: 8.4.2022 22:11

Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de dörtlü finale kaldı!

AA
Fenerbahçe Safiport, EuroLeague’de dörtlü finale kaldı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi.

ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.

İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, 16. dakikada durumu 41-36'ya getirdi. Çekya ekibi, ilk yarıda Fenerbahçe Safiport karşısında ribauntlarda büyük üstünlük (22-12) kurdu. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ZVVZ USK Prag, farkı çift hanelere çıkardı: 50-38. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek Sabally ve Zahui'nin basketleriyle farkı indiren sarı-lacivertliler, 17. dakikada skoru 56-51'e taşıdı. Final periyoduna Çekya temsilcisinin 63-59'luk üstünlüğüyle girildi.

Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada durumu 72-63'e getirdi. Son periyottaki başarılı savunmasıyla skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.

Sarı-lacivertlilerde Iagupova, 24 sayıyla maçın en skoreri oldu. ZVVZ USK Prag'da Oblak'ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Fenerbahçe Safiport, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket'in rakibi oldu. İki takım arasındaki final karşılaşması, 10 Nisan Pazar günü yapılacak. ZVVZ USK Prag ile Perfumerias Avenida ise aynı gün üçüncülük maçında karşılaşacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Amel Dahra (Fransa), Gatis Salins (Letonya)

ZVVZ USK Prag: Oblak 22, Conde 11, Vorackova 5, Thomas 12, Jones 21, Stankovic 1, Vyoralova 2

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 3, Iagupova 24, McBride 15, Sabally 9, Williams 4, Hartley 10, Zahui 18, Stokes, Şerife Alperi Onar

1. Periyot: 23-28

Devre: 45-38

3. Periyot: 63-59

Beş faulle çıkan: 39.26 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

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Fenerbahçe Safiport, EuroLeague'de dörtlü finale kaldı!
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