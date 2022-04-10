Karakolluk oldular

ING Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan Semt77 Yalovaspor-Darüşşafaka karşılaşmasından sonra hakem Emin Moğulkoç ile Yalovalı seyirciler birbirlerinden şikayetçi oldu. Darüşşafaka'nın 82-59 kazandığı maçın son 23 saniyesinde bazı seyircilerin saha içine girmesinin ardından Moğulkoç soyunma odasına gitmiş ve salon boşaltıldıktan sonra karşılaşmaya devam edilmişti. Maçın sonunda aralarında bir kadının da bulunduğu bazı seyirciler Moğulkoç'un kendilerine küfür ettiği gerekçesiyle karakola gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine Moğulkoç da aynı şekilde taraftarların kendisine küfür ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Diğer sonuçlar: Merkezefendi- Büyükçekmece: 90-109, Karşıyaka-Tofaş: 79-78, Bursaspor-Bahçeşehir Koleji: 80-78.