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Giriş Tarihi: 10.4.2022 17:12

Perfumerias Avenida, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. oldu

AA
Perfumerias Avenida, Kadınlar Avrupa Ligi’nde 3. oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya ekibi Perfumerias Avenida, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 71-59 yenerek üçüncü oldu.

Perfumerias Avenida 71 - 59 ZVVZ USK Prag

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Özlem Yalman (Türkiye), Jelena Tomic (Hırvatistan), Viola Györgyi (Romanya)

Perfumerias Avenida: Cazorla 5, Copper 6, Karlie Samuelson 7, Katie Lou Samuelson 25, Alarie 6, Dominguez 8, Rodriguez 2, Fasoula 2, Hof 10, Vilaro, Lo
ZVVZ USK Prag: Oblak 7, Vyoralova 3, Vorackova 14, Thomas 7, Jones 26, Stankovic 2

1. Periyot: 12-19
Devre: 32-37
3. Periyot: 54-46

Birinci çeyreği 19-12 önde bitiren ZVVZ USK Prag, Jones'un pota altında etkili olduğu ilk devrenin ardından soyunma odasına 37-32 üstün girdi. Katie Lou Samuelson'ın sayılarıyla ikinci devrede skor üstünlüğünü ele geçiren Perfumerias Avenida, üçüncü çeyreği 54-46 önde geçti.

Maç boyunca 9 oyuncusundan skor katkısı alan Perfumerias Avenida, mücadeleden 71-59 galip ayrılarak turnuvayı üçüncülükle tamamladı. İspanya ekibinde Katie Lou Samuelson, 25 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Çekya temsilcisinde Jones'un 26 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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Perfumerias Avenida, Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3. oldu
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