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Giriş Tarihi: 11.4.2022 23:34 Son Güncelleme: 11.4.2022 23:37

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt! Galibiyet sonrası...

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay yanıt! Galibiyet sonrası...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki derbide Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Futbol derbisinde yaptığı paylaşımla gündem olan Fenerbahçe'ye, basketbol galibiyeti sonrası Galatasaray'dan yanıt geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertli ekip ise 6. mağlubiyetini aldı.

MERT HAKAN VE SZALAI TRİBÜNDE

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftarlar maç öncesinde bu iki ismin lehine yoğun tezahüratlarda bulundu.

SAHAYA YABANCI MADDE ATILDI

Müsabakanın bitmesinin ardından Galatasaraylı basketbolcular büyük sevinç yaşarken, sarı-lacivertli taraftarlar sahaya yabancı madde attı. Konuk ekip, sahaya yabancı madde atılmasının ardından hızlı bir şekilde soyunma odasına yöneldi.

GALATASARAY'DAN GÖNDERMELİ YANIT

Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.

Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi' ifadelerini kullanmıştı.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay yanıt! Galibiyet sonrası...
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