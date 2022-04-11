Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye olay yanıt! Galibiyet sonrası...

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Galatasaray Nef, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 76-70 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım 17. galibiyetini elde ederken, sarı-lacivertli ekip ise 6. mağlubiyetini aldı.
MERT HAKAN VE SZALAI TRİBÜNDE
Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Attila Szalai, Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef karşılaşmasını tribünden takip etti. Taraftarlar maç öncesinde bu iki ismin lehine yoğun tezahüratlarda bulundu.
GALATASARAY'DAN GÖNDERMELİ YANIT
Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir kanarya kafes içinde yer alırken, aslan kükremesinin ardından kanaryanın gözden kaybolduğu görüldü.
Fenerbahçe de futbol derbisindeki 2-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesabından bir aslanlı paylaşım yapmış ve 'Bir Aslan miyav dedi' ifadelerini kullanmıştı.
Ataşehir'de 𝒔𝒆𝒔𝒔𝒊𝒛𝒍𝒊𝒌 zamanı... 😏🤫— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 11, 2022
Tebrikler Galatasaray NEF! 🦁🏀 @GSBasketbol https://t.co/5oX0oBDUHK