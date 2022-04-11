NBA’de play-in ve play-off eşleşmeleri belli oldu

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 7 SAYI, 10 RİBAUNT

Doğu Konferansı takımlarının maçında son sıradaki Orlando Magic, lider Miami Heat'i 125-111'lik skorla geçti. Ev sahibi Magic'te (22 galibiyet, 60 mağlubiyet) Mo Bamba ve RJ Hampton 21'er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. Jimmy Butler, Bam Adebayo, Kyle Lowry, Tyler Herro gibi as oyunculara görev verilmeyen maçta Victor Oladipo'nun 40, Javonte Smart'ın 20 sayısı Heat'in mağlubiyetini önleyemedi. 53 galibiyet, 29 mağlubiyetle sezonu noktalayan Heat'te milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven ise ilk 5'te görev aldı ve 7 sayı, 10 ribaunt, birer asist, top çalma ve blokluk performans ortaya koydu.

FURKAN KORKMAZ 9 SAYI ÜRETTİ

Play-off'u önceki maçlarda garantileyen (51 galibiyet, 31 mağlubiyet) milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın mücadele ettiği Philadelphia 76ers, normal sezonu 118-106'lık Detroit Pistons galibiyetiyle bitirdi. Joel Embiid ve James Harden gibi yıldızların oynamadığı maçta Shake Milton 30, Paul Reed ve Tyrese Maxey 25'er sayıyla ev sahibi 76ers'ın galibiyetine katkı sağladı. Furkan Korkmaz ise 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asist, 1 blokluk performans sergiledi. Doğu Konferansı 14'üncüsü Pistons'ta (23 galibiyet, 59 mağlubiyet) Luka Garza'nın 20, Isaiah Livers'ın 14 sayısı yeterli olmadı.