Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'in EuroLeague play-off'unda rakibi belli oldu
Giriş Tarihi: 13.4.2022 21:54 Son Güncelleme: 13.4.2022 21:58

Anadolu Efes'in EuroLeague play-off'unda rakibi belli oldu

AA
Anadolu Efes’in EuroLeague play-off’unda rakibi belli oldu

Basketbol THY EuroLeague'de 2021-2022 sezonu play-off eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan'la eşleşti.

Ligde normal sezon, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'nın Fenerbahçe Beko'yu 85-76 yendiği maçla tamamlandı ve play-off'taki eşleşmeler belirlendi.

Play-off'a kalan ve normal sezonu 6. sırada bitiren son şampiyon Anadolu Efes, 3. sıradaki İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'la eşleşti.

Ligi 5. bitiren Maccabi Playtika ise 4. sıradaki İspanya ekibi Real Madrid'le Dörtlü Final'e kalabilme mücadelesi verecek.

Normal sezonu lider tamamlayan Barcelona (İspanya), 8. sıradaki Bayern Münih'le (Almanya), 2. olan Olympiakos (Yunanistan) ise 7. sıradaki Monaco'yla (Fransa) play-off'ta karşılaşacak.

Ligde play-off karşılaşmaları, 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Barcelona, Olympiakos, AX Armani Exchange Milan ve Real Madrid, play-off eşleşmelerinde saha ve seyirci avantajına sahip olacak. İlk iki karşılaşmalar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerde 3 galibiyete ulaşan taraf, adını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Barcelona-Bayern Münih

Olympiakos-Monaco

AX Armani Exchange Milan-Anadolu Efes

Real Madrid-Maccabi Playtika

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Holding patronu hakkında şok gerçek! Uyuşturucu baronu çıktı
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Fiyatlardaki balon sönecek
Rekorlar kitabına girecek! 126 yıldır bitmeyen dava
Sabah Özel... Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! "Neden böyle göründüğünü merak ettiniz mi?"
Direğe asılı bayrağı indirmişlerdi! Polis eve gidince gerçek ortaya çıktı
Son dakika | Rusya'nın tehditlerine İsveç'ten meydan okuma: NATO'ya başvuracaklar
Son dakika: Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
SON DAKİKA: Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes'in EuroLeague play-off'unda rakibi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA