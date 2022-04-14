Anadolu Efes’in rakibi Milano

Basketbolda THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun bitmesiyle, play-off eşleşmeleri belli oldu. DünSarı-lacivertliler sezonu 10 galibiyet, 18 mağlubiyetle 12. sırada bitirdi. Böylece Anadolu Efes'in rakibi de belli oldu. Sezonu 6. tamamlayan lacivert-beyazlılar, 3. olan İtalyan kulübü Olimpia Milano ile play-off'ta karşılaşacak. Diğer eşleşmeler Barcelona-Bayern Münih, Olympiakos-Monaco, Real Madrid- Maccabi Playtika... Mücadeleler 19 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Barcelona, Olympiakos, Milano ve Real Madrid saha avantajına sahip olacak. İlk iki maçlar bu takımların sahasında oynanacak. Eşleşmelerdeadını 19-21 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak Dörtlü Final'e yazdıracak.