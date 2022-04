A Millli Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman imzayı attı! İşte ilk sözleri...

Bu kadroya çok güveniyorum, çok iyi oyuncularımız var. Artık bu jenerasyonun en iyi noktada olduğunu düşünüyorum. Hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Avrupa Şampiyonası'ndaki tek hedefimiz şampiyonluk olacak. Bu kadro buna layık.

Euroleague ile milli takım maçlarının çakışması basketbola ciddi zarar verdi. Hiçbir spor dalında böyle bir çelişki yok. Euroleague ile FIBA'nın buna çözüm bulacağını düşünüyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Sürece dahil olan her konuda destek olan Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu'na, süreci yakından takip eden, basketbolu çok seven, her türlü desteği veren ve milli takımımızın halkın gururu olmasını isteyen Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ediyorum.