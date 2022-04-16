A Millli Basketbol Takımı’nın yeni başantrenörü Ergin Ataman imzayı attı! İşte ilk sözleri...

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirilen Ergin Ataman için imza töreni düzenlendi.



İşte imzayı atan Ataman'ın ilk sözleri:

İzleyenlerin 'Bu takım benim takımım diyeceği bir takım yaratmak istiyoruz. NBA'de, Euroleague'de çok önemli oyuncularımız var. Dünyada ülkemizi temsil etmek çok önemli evet ama Ay-Yıldız bayrağı teslim etmek de bizim için çok büyük bir sorumluluk.

Beni tanıyanlar bilir iddialı bir insanım. Avrupa'da madalya almak için tüm oyuncularımızı milli takıma bekliyorum.