Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu, 4 karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı play-off serisi ilk maçında Miami Heat, evinde Atlanta Hawks'ı 115-91 yenerek 1-0 öne geçti. Maçta 8 üçlük isabeti bulan Heat oyuncusu Duncan Robinson, 27 sayı kaydederken, Jimmy Butler 21, P.J. Tucker 16 ve Kyle Lowry 10 sayı attı.

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer play-off serisi ilk maçında Milwaukee Bucks, sahasında Chicago Bulls'u 93-86 yendi. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 27 sayı ve 16 ribauntla oynadı.

BOSTON CELTİCS, SERİNİN İLK MAÇINI KAZANDI

Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Boston Celtics, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 115-114 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Boston Celtics'te Jayson Tatum, 31 sayıyla oynadı. Brooklyn Nets'te Kyrie Irving'in kaydettiği 39 sayı, galibiyet için yeterli olmadı.

PAUL'DEN 30 SAYI

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Phoenix Suns, sahasında New Orleans Pelicans'ı 110-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Suns'ta 30 sayıyla oynayan Chris Paul, bunların 19'unu son çeyrekte kaydetti.

SONUÇLAR

Miami Heat - Atlanta Hawks: 115-91

Milwaukee Bucks - Chicago Bulls: 93-86

Boston Celtics - Brooklyn Nets: 115-114

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans: 110-99