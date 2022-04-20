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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:35 Son Güncelleme: 20.4.2022 10:40

NBA'de play-off'lar nefes kesti! Miami farkı ikiledi...

NBA’de play-off’lar nefes kesti! Miami farkı ikiledi...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off heyecanı devam ediyor. 3 karşılaşmayla devam edilen gecede Miami Heat seride 2-0 öne geçerken New Orleans Pelicans ve Memphis Grizzlies, aldıkları galibiyetlerle serilerinde durumu 1-1'e getirdi. İşte tüm detaylar...

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, FTX Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 115-105'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 2-0'a getirdi. Miami'de Jimmy Butler 45 sayı ile play-off rekorunu kırarken ayrıca 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Takımda Tyler Herro 15 sayı, 3 ribaund ve Max Strus 14 sayı, 4 asistle katkıda bulundu. Atlanta'da ise Bogdan Bogdanovic'in 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Trae Young'ın 25 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı
(1) Memphis Grizzlies: 124 - Minnesota Timberwolves: 96 (1)
(1) Phoenix Suns: 114 - New Orleans Pelicans: 125 (1)

Doğu Konferansı
(2) Miami Heat: 115 - Atlanta Hawks:105 (0)

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NBA'de play-off'lar nefes kesti! Miami farkı ikiledi...
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