Beşiktaş’ın golcüsü Batshuayi’ye Premier Lig’den talip çıktı!

Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Valerien ile 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kartal'da transfser hareketliliği de yaşanıyor.