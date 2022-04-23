Beşiktaş’ın golcüsü Batshuayi’ye Premier Lig’den talip çıktı!

Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Valerien ile 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kartal'da transfser hareketliliği de yaşanıyor.
Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Michy Batshuayi, 14 gol atmasına rağmen inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.
PREMİER LİG'DEN TALİP
Yeni teknik direktörü Jesse March ile çıkış yakalamak isteyen Leeds United'ın Batshuayi için Londra ekibiyle görüşmeye başladı iddia edildi. Bu sezon gol sıkıntısı yaşayan Leeds United'ın forvet hattına Batshuayi'yi koymak istediği ifade edildi.
14 GOLLE GOL KRALLIĞINDA 3. SIRADA
Beşiktaş'ta kariyer olarak bakıldığında en iyi dönemlerinden birini yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.