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Giriş Tarihi: 23.4.2022 13:32 Son Güncelleme: 23.4.2022 14:10

Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi'ye Premier Lig'den talip çıktı!

Beşiktaş’ın golcüsü Batshuayi’ye Premier Lig’den talip çıktı!

Beşiktaş'ın Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, bu sezonki inişli çıkışlı performansları sebebiyle eleştirilere sebep olmuştu. Belçikalı yıldıza Premier Lig'ten bir talip çıktı.

Yeni teknik direktör Valerien Ismael ile birlikte çıkış yakalamak isteyen Beşiktaş pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Valerien ile 3 maçta 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan Kartal'da transfser hareketliliği de yaşanıyor.

Sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadroya katılan Michy Batshuayi, 14 gol atmasına rağmen inişli çıkışlı performansı sebebiyle eleştirilere maruz kaldı.

BATSHUAYİ ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BEŞİKTAŞ'TA OLMAYACAK

Beşiktaş, 150 bin euro'ya kiraladığı Belçikalı yıldızın bonservisini almayacak ve sözleşme yenilemeyecek. Chelsea'de de kadroda düşünülmeyen Batshuayi için Premier Lig'den bir talip çıktı.

PREMİER LİG'DEN TALİP

Yeni teknik direktörü Jesse March ile çıkış yakalamak isteyen Leeds United'ın Batshuayi için Londra ekibiyle görüşmeye başladı iddia edildi. Bu sezon gol sıkıntısı yaşayan Leeds United'ın forvet hattına Batshuayi'yi koymak istediği ifade edildi.

14 GOLLE GOL KRALLIĞINDA 3. SIRADA

Beşiktaş'ta kariyer olarak bakıldığında en iyi dönemlerinden birini yakalayan Michy Batshuayi, siyah beyazlı formayla 37 resmi maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı.

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Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi'ye Premier Lig'den talip çıktı!
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