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Giriş Tarihi: 23.4.2022 12:01 Son Güncelleme: 23.4.2022 12:09

NBA'de Phoenix Suns seride avantajı yakaladı

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NBA’de Phoenix Suns seride avantajı yakaladı

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Play-off'ları ilk turunda Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı 114-111 mağlup ederek seride yeniden öne geçti. Diğer yandan Milwaukee Bucks - Chicago ve Atlanta - Miami maçları büyük çekişmeye heyecanı oldu. İşte NBA'de gecenin maçları...

NBA play-off'ları ilk turuna, üç karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı play off serisinde, normal sezonu lider tamamlayan Suns, sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyen yıldız oyuncusu Devin Booker'ın eksikliğine rağmen konuk olduğu Pelicans'ı üç sayı farkla yendi.

CHRİS PAUL'DEN DOUBLE-DOUBLE

Seride 2-1 öne geçen Suns'ta Chris Paul 28 sayı ve 14 asist, Deandre Ayton ise 28 sayı ve 17 ribaunt ile "double-double" yaparak galibiyette başrolü oynadı. Mikal Bridges 17, JaVale McGee 15, Jae Crowder 10 sayıyla skora etki etti.

Pelicans'ta 34 sayı ve 7 ribauntla oynayan Brandon Ingram, maçın en skorer oyuncusu oldu. CJ McCollum 30 sayı ve 7 asist, Herbert Jones ile Devonte Graham 12'şer sayıyla maçı tamamladı.

HAWKS SERİDE İLK GALİBİYETİNE ULAŞTI

Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde ise iki maç oynandı. Play-in turnuvasını kazanarak bu tura kalan Atlanta Hawks, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından, konuk ettiği normal sezon lideri Miami Heat'i 111-110'luk skorla geçti ve üçüncü maçta seride ilk galibiyetine ulaştı.

Hawks'ta son saniyelerdeki basketiyle takımına galibiyeti getiren Trae Young 24 sayı ve 8 asist, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeAndre Hunter 17 sayı, Kevin Huerter ve Delon Wright 13'er sayı ve 5'er ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Seride 2-1 üstünlüğünü sürdüren Heat'te Tyler Herro 24 sayı ve 7 ribaunt, Jimmy Butler 20 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Max Strus 20 sayı, Bam Adebayo 13 sayı ve 11 ribaunt, PJ Tucker 11 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise maçta süre alamadı.

BUCKS SERİDE 2-1 ÖNE GEÇTİ

Konferansın diğer mücadelesinde, son şampiyon Milwaukee Bucks, deplasmanda Chicago Bulls'u 111-81'lik skorla geçerek seride 2-1 öne geçti.

Maça sakatlığı devam eden yıldız oyuncusu Khris Middleton'dan yoksun çıkan Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Grayson Allen 22 sayı ve 6 ribaunt, Bobby Portis 18 sayı ve 16 ribaunt, Jrue Holiday 16 sayı, 6'şar ribaunt ve asistle takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bulls'ta Nikola Vucevic 19 sayı ve 6 ribaunt, Zach LaVine 15 sayı, 5'er ribaunt ve asist, DeMar DeRozan 11 sayı ile mücadele etti.

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NBA'de Phoenix Suns seride avantajı yakaladı
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