NBA’de Phoenix Suns seride avantajı yakaladı

HAWKS SERİDE İLK GALİBİYETİNE ULAŞTI

Doğu Konferansı play-off ilk tur serisinde ise iki maç oynandı. Play-in turnuvasını kazanarak bu tura kalan Atlanta Hawks, büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin ardından, konuk ettiği normal sezon lideri Miami Heat'i 111-110'luk skorla geçti ve üçüncü maçta seride ilk galibiyetine ulaştı.

Hawks'ta son saniyelerdeki basketiyle takımına galibiyeti getiren Trae Young 24 sayı ve 8 asist, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, DeAndre Hunter 17 sayı, Kevin Huerter ve Delon Wright 13'er sayı ve 5'er ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Seride 2-1 üstünlüğünü sürdüren Heat'te Tyler Herro 24 sayı ve 7 ribaunt, Jimmy Butler 20 sayı, 10 ribaunt ve 8 asist, Max Strus 20 sayı, Bam Adebayo 13 sayı ve 11 ribaunt, PJ Tucker 11 sayı ve 7 ribauntla oynadı. Milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise maçta süre alamadı.