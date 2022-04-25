Turkish Airlines Euroleague play-off üçüncü maçında 26 Nisan Salı günü 20.30'da İtalya'nın AX Armani Exchange Milan takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek olan Anadolu Efes İstanbul'daki 2 maçı da kazanmak istiyor.



Bilindiği gibi Anadolu Efes, rakibi ile oynadığı ilk karşılaşmayı 64-48 kazanmış, ikinci karşılaşmayı 66-73 kaybetmiş ve seride durum 1-1'e gelmişti. Avrupa arenasındaki 764. maçına çıkacak olan Anadolu Efes bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 763 karşılaşmada 434 galibiyet ve 329 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 56,9) aldı. 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı Turkish Airlines Euroleague'de ise 516. maçına çıkacak olan Anadolu Efes, bu kupada bugüne kadar oynadığı 515 karşılaşmada 277 galibiyet ve 238 yenilgi (galibiyet yüzdesi: % 53,8) elde etti.



Anadolu Efes ile AX Armani Exchange Milan, Avrupa kupalarında bugüne kadar 36 kez karşılaşırken, temsilcimiz 22 galibiyet ve 14 mağlubiyet aldı. İki takım arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta iki ekip de birbirlerini birer kez mağlup etti. Turkish Airlines Euroleague'de iki takım arasında oynanan 34 karşılaşmada ise takımımız 21 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde etti.



SPONSOR DESTEĞİ



Türk basketbolunda ilklerin takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü'ne sponsor desteği sürüyor.



2020 yılında dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısı ile ilk kez duyurulan Old Spice - Anadolu Efes iş birliği Milano maçları öncesinde yenilendi. Old Spice, bu sezon da EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Anadolu Efes'in yanında ''Esanslı Sponsoru'' olarak yer almaya devam edecek.