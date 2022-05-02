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Giriş Tarihi: 2.5.2022 13:23 Son Güncelleme: 2.5.2022 13:34

NBA'de Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı

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NBA’de Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı

NBA'de konferans yarı finallerinde ilk maçlar oynandı. Milwaukee Bucks, Boston Celtics'i 101-89, Golden State Warriors ise Memphis Grizzlies'ı deplasmanda 117-116 yendi.

Doğu Konferansı'nda oynanan maçta Milwaukee Bucks, deplasmanda Boston Celtics'i 101-89 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada 24 sayı, 13 ribaunt, 12 asistle "triple double" yapan Giannis Antetokounmpo, Bucks'ın galibiyetinde önemli rol oynadı. Bobby Portis 15 sayı, 11 ribaunt, Jrue Holiday 25 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Celtics'te Jayson Tatum 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergilerken, Al Horford 12 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

WARRIORS İLK MAÇI KAZANDI
Batı Konferansı'nda Golden State Warriors, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 117-116 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Jordan Poole'nin 31 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Warriors'ta, Stephen Curry 24, Andrew Wiggins 17 sayılık katkı sağladı.

Grizzlies'ta ise Ja Morant'ın 34 sayı, 10 asist, Jaren Jackson'ın 33 sayı, 10 ribauntluk "double double" performansları mağlubiyete engel olamadı.

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NBA'de Milwaukee Bucks ve Golden State Warriors, yarı final serisi ilk maçlarını kazandı
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