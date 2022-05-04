Bursaspor Avrupa’da tarih yazdı

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası’nda Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde MoraBanc Andorra’yı devirip finale çıktı. Rakibimiz bugün belli olacak
Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından büyük bir başarı da Frutti Extra Bursaspor'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, ULEB Avrupa Kupası'nda yarı finalde MoraBanc Andorra'yı deplasmandaezici bir üstünlükle 85-68 yenip finale yükseldi. İlk periyoda kötü başlayan temsilcimiz 11 sayı geriye düştü. Moladönüşü ise 13-0'lık seriile ilk çeyreği 22-20 öndetamamladı. Holland ve Metin Türen ile iyi savunma yapan Bursa, soyunma odasına 38-34üstün girerken final periyoduna 63-56 galip gitti. İyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 85-68 kazanarak tarih yazdı. Bursaspor'un finaldeki rakibi, bugün oynanacak ValenciaBasket-Virtus Bologna eşleşmesinin kazananı olacak. Ayrıca temsilcimiz, finale çıktığıiçin gelecek sezon THYAvrupa Ligi'nde mücadeleetmeye hak kazandı.