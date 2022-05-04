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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Bursaspor Avrupa’da tarih yazdı

Bursaspor Avrupa’da tarih yazdı

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası’nda Frutti Extra Bursaspor, yarı finalde MoraBanc Andorra’yı devirip finale çıktı. Rakibimiz bugün belli olacak

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından büyük bir başarı da Frutti Extra Bursaspor'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, ULEB Avrupa Kupası'nda yarı finalde MoraBanc Andorra'yı deplasmanda ezici bir üstünlükle 85-68 yenip finale yükseldi. İlk periyoda kötü başlayan temsilcimiz 11 sayı geriye düştü. Mola dönüşü ise 13-0'lık seri ile ilk çeyreği 22-20 önde tamamladı. Holland ve Metin Türen ile iyi savunma yapan Bursa, soyunma odasına 38-34 üstün girerken final periyoduna 63-56 galip gitti. İyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 85-68 kazanarak tarih yazdı. Bursaspor'un finaldeki rakibi, bugün oynanacak Valencia Basket-Virtus Bologna eşleşmesinin kazananı olacak. Ayrıca temsilcimiz, finale çıktığı için gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

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Bursaspor Avrupa’da tarih yazdı
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