Bursaspor Avrupa’da tarih yazdı

Bahçeşehir Koleji'nin FIBA Avrupa Kupası'ndaki şampiyonluğunun ardından büyük bir başarı da Frutti Extra Bursaspor'dan geldi. Yeşil-beyazlılar, ULEB Avrupa Kupası'nda yarı finalde MoraBanc Andorra'yı85-68 yenip finale yükseldi. İlk periyoda kötü başlayan temsilcimiz 11 sayı geriye düştü.Holland ve Metin Türen ile iyi savunma yapan Bursa,girerken final periyodunagalip gitti. İyi oyununu sürdüren yeşil-beyazlılar, mücadeleyi 85-68 kazanarak tarih yazdı. Bursaspor'un finaldeki rakibi, bugün oynanacakeşleşmesinin kazananı olacak. Ayrıca temsilcimiz,hak kazandı.