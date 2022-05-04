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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:08 Son Güncelleme: 4.5.2022 11:31

NBA'de Boston Celtics ve Memphis Grizzlies konferans yarı final serilerini eşitledi

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NBA’de Boston Celtics ve Memphis Grizzlies konferans yarı final serilerini eşitledi

NBA'de konferans yarı finallerinde Milwaukee Bucks'ı yenen Boston Celtics ve Golden State Warriors'ı deviren Memphis Grizzlies, serilerinde durumu 1-1'e getirdi.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, seyircisi önünde karşılaştığı son şampiyon Milwaukee Bucks'ı 109-86 yendi. Maçta 20 üç sayılık basket atan Celtics, kulüp play-off rekorunu kırdı.

Celtics'i galibiyete, 30 sayı, 6 asist, 5 ribauntla oynayan Jaylen Brown, 29 sayı, 8 asist üreten Jayson Tatum ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Grant Williams taşıdı. Bucks cephesinde Giannis Antetokounmpo 28 sayı, 9 ribaunt, 7 asist ve Jrue Holiday 19 sayı, 7 asistle mücadeleyi tamamladı.

JA MORANT 47 SAYIYLA MAÇI KAZANDIRDI
Memphis Grizzlies ise ağırladığı Golden State Warriors'ı 106-101 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline denge getirdi. Grizzlies oyuncusu Dillon Brooks, Warriors'tan Gary Payton'a yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle ilk çeyrekte oyundan atıldı. Payton'ın sol dirseğinde kırık meydana geldiği açıklandı.

Grizzlies'in all-star oyun kurucusu Ja Morant, 47 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etmesinin yanı sıra 8 ribaunt aldı, 8 de asist yaptı. Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jordan Poole 20 sayı, 5 asist ve Andrew Wiggins 16 sayı, 9 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

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NBA'de Boston Celtics ve Memphis Grizzlies konferans yarı final serilerini eşitledi
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