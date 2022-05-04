NBA’de Boston Celtics ve Memphis Grizzlies konferans yarı final serilerini eşitledi

JA MORANT 47 SAYIYLA MAÇI KAZANDIRDI

Memphis Grizzlies ise ağırladığı Golden State Warriors'ı 106-101 mağlup ederek Batı Konferansı yarı finaline denge getirdi. Grizzlies oyuncusu Dillon Brooks, Warriors'tan Gary Payton'a yaptığı sportmenlik dışı faul nedeniyle ilk çeyrekte oyundan atıldı. Payton'ın sol dirseğinde kırık meydana geldiği açıklandı.

Grizzlies'in all-star oyun kurucusu Ja Morant, 47 sayıyla kariyer play-off rekorunu egale etmesinin yanı sıra 8 ribaunt aldı, 8 de asist yaptı. Warriors'ta Stephen Curry 27 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jordan Poole 20 sayı, 5 asist ve Andrew Wiggins 16 sayı, 9 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.