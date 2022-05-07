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Giriş Tarihi: 7.5.2022 18:51 Son Güncelleme: 7.5.2022 18:51

Fenerbahçe, deplasmanda Büyükçekmece'yi yendi

AA
Fenerbahçe, deplasmanda Büyükçekmece’yi yendi

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 96-88 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Büyükçekmece Basketbol'u 96-88 yendi. Fenerbahçe Beko normal sezonu 24 galibiyet ve 6 mağlubiyetle zirvede tamamlarken, Büyükçekmece Basketbol ise 10 galibiyet ve 20 yenilgiyle 12. sırada bitirdi.

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: 88 - FENERBAHÇE BEKO: 96

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon

Büyükçekmece Basketbol: Crawford 17, Miller 15, Bruinsma 17, Enes Berkay Taşkıran 13, Herun 12, Milosevic 14, Kadir Bayram, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mustafa Kurtuldum, Can Kurt

Fenerbahçe Beko: Starks 11, Melih Mahmutoğlu 9, Booker 5, Tarık Biberovic 7, Ahmet Düverioğlu 15, Pierre 7, Guduric 8, Floyd 11, Şehmuz Hazer 8, İsmet Akpınar 10, Metecan Birsen 5, Ekrem Sancaklı

1. Periyot: 20-29

Devre: 43-48

3. Periyot: 63-67

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Fenerbahçe, deplasmanda Büyükçekmece'yi yendi
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