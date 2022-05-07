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Giriş Tarihi: 7.5.2022

İlk finalist Fenerbahçe

İlk finalist Fenerbahçe
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Safiport oldu. Yarı final play-off'ta ilk iki maçta Nesibe Aydın'ı evinde 73-71 ve 97-62 yenerek durumu 2-0'a getiren sarılacivertliler, dün de Ankara deplasmanında 100-78 kazanıp final biletini aldı. Kanarya'da Iagupova 19, BcBride ve Willias 17'şer sayı atarken, Coates'in 25 sayısı Nesibe Aydın için yetmedi. Fenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak. ÇBK Yenişehir'in 2-0'lık üstünlüğü olan serinin üçüncü maçı bugün 16.00'da oynanacak.

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İlk finalist Fenerbahçe
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