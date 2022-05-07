İlk finalist Fenerbahçe

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Safiport oldu. Yarı final play-off'ta ilk iki maçta Nesibe Aydın'ı evindegetiren sarılacivertliler, dün de Ankara deplasmanında 100-78 kazanıp final biletini aldı. Kanarya'daFenerbahçe Safiport'un finaldeki rakibi OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi serisinin galibi olacak.oynanacak.