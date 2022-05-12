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Giriş Tarihi: 12.5.2022 16:46

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'daki milli oyuncularla bir araya geldi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA’daki milli oyuncularla bir araya geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'da forma giyen milli oyunculardan Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven'le ABD'de buluştu.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'da forma giyen milli oyunculardan Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven'le ABD'de buluştu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Furkan'ın forma giydiği Philadelphia 76ers ile Ömer Faruk'un oynadığı Miami Heat'in play-off maçı sonrası Türkoğlu'nun, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öztürk ve milli takımın eski oyuncularından Kaya Peker'le birlikte sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bu yaz FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri ile FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'nda yapacağı maçlar hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA'daki milli oyuncularla bir araya geldi
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