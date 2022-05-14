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Giriş Tarihi: 14.5.2022 14:21

NBA Batı Konferansı'nda ilk finalist Golden State Warriors! Klay Thompson coştu...

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NBA Batı Konferansı’nda ilk finalist Golden State Warriors! Klay Thompson coştu...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Golden State Warriors, yarı final serisinde Memphis Grizzlies'i 4-2 üstünlük kurarak Batı Konferansı'nda finale yükselen ilk takım oldu. Diğer yandan Boston Celtics ise deplasmanda Milwaukke'yi yenerek seriyi 3-3'e getirdi ve son maçı TD Garden'a taşıdı. İşte gecenin performansları...

NBA play-off'larına iki karşılaşmayla heyecan devam ediyor. Batı Konferansı yarı finalinin 6. maçında Warriors, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleyi 110-96 kazanarak adını finale yazdırdı.

Klay Thompson'ın 30 sayıyla takımının en skorer ismi olduğu Warriors'ta, Andrew Wiggins 18 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Draymon Green 14 sayı ve 15 ribauntla oynarken, Stephen Curry 29 sayı, Kevon Looney de 22 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta Dillon Brooks'un 30 sayı, 4 ribaunt, Desmond Bane'in 25 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. Ja Morant'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Jaren Jackson 12 sayı, Steven Adams 10 ribauntla oynadı.

BOSTON CELTİCS, SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI

Deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108-95 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 3-3'e getirdi.

Celtics'te 46 sayı, 9 ribaunt, 4 asistle oynayan Jayson Tatum, takımını elenmekten kurtardı. Jaylen Brown 22 sayı, Marcus Smart 21 sayı, Al Horford 10 ribauntla salondan ayrıldı.

Khris Middleton'ın sakatlığının devam ettiği Bucks'ta, all-star Giannis Antetokounmpo'nun 44 sayı, 20 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi. Jrue Holiday 17, Pat Connaughton 14 sayıyla oynadı.

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NBA Batı Konferansı'nda ilk finalist Golden State Warriors! Klay Thompson coştu...
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