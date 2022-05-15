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Giriş Tarihi: 15.5.2022

ABD’de sılahlar patladı

ABD’de sılahlar patladı

NBA’de oynanan Boston-Milwaukee Bucks maçı çıkışında 29 yaşındaki saldırgan, 3 taraftarı silahıyla yaraladı. Polis, olay sonrası şahsı tutukladı

NBA Batı Konferansı'nda Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108- 95 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirirken, mücadeleye saha dışında yaşanan olaylar damgasını vurdu. Taraftarların salondan ayrıldığı sırada 29 yaşındaki saldırgan, 3 kişiyi silahla yaraladı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen taraftarların, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi. Şahıs tutuklanırken, bazı tanıklar bir barın dışında kavga yaşandığını söyledi. Yaralananların birisinin 30 yaşında bir erkek, diğerinin ise 16 yaşında bir kız olduğu vurgulandı.

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ABD’de sılahlar patladı
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