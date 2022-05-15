ABD’de sılahlar patladı

NBA Batı Konferansı'nda Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108- 95 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirirken, mücadeleye saha dışında yaşanan olaylar damgasını vurdu.Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen taraftarların, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.Yaralananların birisinin 30 yaşında bir erkek, diğerinin ise 16 yaşında bir kız olduğu vurgulandı.