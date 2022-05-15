ABD’de sılahlar patladı

NBA’de oynanan Boston-Milwaukee Bucks maçı çıkışında 29 yaşındaki saldırgan, 3 taraftarı silahıyla yaraladı. Polis, olay sonrası şahsı tutukladı
NBA Batı Konferansı'nda Boston Celtics, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 108- 95 mağlup ederek seriyi 3-3'e getirirken, mücadeleye saha dışında yaşanan olaylar damgasını vurdu. Taraftarların salondanayrıldığı sırada 29 yaşındakisaldırgan, 3 kişiyi silahla yaraladı. Çevredekiler tarafından hastaneye götürülen taraftarların, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi. Şahıs tutuklanırken, bazı tanıklarbir barın dışında kavga yaşandığınısöyledi. Yaralananların birisinin 30 yaşında bir erkek, diğerinin ise 16 yaşında bir kız olduğu vurgulandı.