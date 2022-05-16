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Giriş Tarihi: 16.5.2022 10:36 Son Güncelleme: 16.5.2022 10:41

Dünya Phoenix Suns - Dallas Mavericks maçını konuşuyor! NBA tarihinde bir ilk...

Dünya Phoenix Suns - Dallas Mavericks maçını konuşuyor! NBA tarihinde bir ilk...

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, yedinci maçta Milwaukee Bucks'ı 109-81 farklı bir skorla mağlup ederek konferans finaline yükseldi. Batı Konferansı'nda ise Dallas yedinci maçta Phoenix'i farka boğdu ve Batı Konferansı finaline yükselmeyi başardı. Luka Doncic geceye damga vuran isim oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı'nda Boston Celtics ve Batı Konferansı'nda Dallas Mavericks finale çıktı. NBA play-off'larına iki karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinin 7. maçında Boston Celtics, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 109-81 yenerek seride durumu 4-3 yaptı ve finale yükseldi.

Celtics'de Grant Williams, 27 sayı ve 7 üçlük ile kariyer rekoru kırarken Jayson Tatum ise 23 sayı üretti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı 20 ribaunt, 9 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat ile karşılaşacak.

DALLAS MAVERİCKS, PHOENİX SUNS'I ELEYEREK FİNALE ÇIKTI

Batı Konferansı yarı final 7. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns'ı 123-90 mağlup etti ve seriyi 4-3'e getirerek finale çıktı.

2011'DEN SONRA İLK KEZ KONFERANS FİNALİNDE

All-star oyuncusu Luka Doncic'in 35 sayı ve Spencer Dinwiddie'nin 30 sayı ürettiği maçta Mavericks, Suns'ı mağlup ederek 2011'den bu yana ilk kez Batı Konferansı finallerine yükseldi.

Suns'ta en skorer isim sadece 12 sayı üreten Cameron Johnson oldu. Batı Konferansı finalinde Dallas Mavericks, Golden State Warriors ile karşılaşacak.

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Dünya Phoenix Suns - Dallas Mavericks maçını konuşuyor! NBA tarihinde bir ilk...
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