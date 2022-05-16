Dünya Phoenix Suns - Dallas Mavericks maçını konuşuyor! NBA tarihinde bir ilk...

Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat ile karşılaşacak.

DALLAS MAVERİCKS, PHOENİX SUNS'I ELEYEREK FİNALE ÇIKTI

Batı Konferansı yarı final 7. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda normal sezonun en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Phoenix Suns'ı 123-90 mağlup etti ve seriyi 4-3'e getirerek finale çıktı.

2011'DEN SONRA İLK KEZ KONFERANS FİNALİNDE

All-star oyuncusu Luka Doncic'in 35 sayı ve Spencer Dinwiddie'nin 30 sayı ürettiği maçta Mavericks, Suns'ı mağlup ederek 2011'den bu yana ilk kez Batı Konferansı finallerine yükseldi.