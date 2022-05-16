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Giriş Tarihi: 16.5.2022 23:23 Son Güncelleme: 16.5.2022 23:23

Galatasaray Nef, Play-off'ta yarı finale yükseldi!

AA
Galatasaray Nef, Play-off’ta yarı finale yükseldi!

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi.

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray Nef, Bahçeşehir Koleji'ni 98-94 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Galatasaray Nef, yarı finale yükseldi. Karşılaşmayı, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da izledi.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: 94 - GALATASARAY NEF: 98

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Fatih Arslanoğlu, Musa Kazım Çetin

Bahçeşehir Koleji: Jones 18, Hall 9, Erkan Yılmaz, Black 10, Smith 23, Muhammed Mustafa Baygül 6, Oğuz Savaş 9, Hasan Emir Gökalp, Solomon 19, Berkay Candan

Galatasaray Nef: Bost 20, Kravish 20, Göksenin Köksal 8, Canaan 14, Blackshear 10, Trimble 18, Sadık Emir Kabaca 8, Rıdvan Öncel, Canberk Kuş

1. Periyot: 21-25

Devre: 39-48

3. Periyot: 68-74

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Galatasaray Nef, Play-off'ta yarı finale yükseldi!
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