Bursaspor, Fenerbahçe karşısında seriyi eşitledi!

Üçüncü çeyrekte dış atışlarda Onuralp Bitim ve Needham ile sayılar bulan Frutti Extra Bursaspor'a Booker ve Henry ile karşılık veren Fenerbahçe Beko, 24. dakikada farkı 2'ye indirdi: 48-46. Onuralp Bitim'in bu dakikalardaki 3 sayılık basketiyle ritmini tekrar bulan Frutti Extra Bursaspor'da kenardan gelen Metin Türen, üst üste üç sayılık isabet bulunca fark tekrar açıldı ve final periyoduna ev sahibi ekibin 68-61 üstünlüğüyle girildi.

Son periyotta seyircisinin de desteğiyle enerjisini artıran Bursa temsilcisi, Fenerbahçe Beko'ya savunmada baskıyı artırdı ve hücumda da Andrews ve Metin Türen ile etkili olarak 33. dakikada farkı 15'e çıkardı: 78-63. Bu dakikadan sonra sarı-lacivertlilerin direnci kırılınca Frutti Extra Bursaspor rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve parkeden 97-77 galip ayrıldı.