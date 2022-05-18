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Giriş Tarihi: 18.5.2022

Bursaspor seride durumu eşitledi

Bursaspor seride durumu eşitledi
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-77 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi. Taraftar desteğini arkasına alan yeşilbeyazlılar, 23 üçlük atarak Kanarya'yı topa tuttu. Andrews 23, Onuralp Bitim de 22 sayıyla zaferde başrol oynadı. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda... Gaziantep-Darüşşafaka ve Anadolu Efes-P.Karşıyaka'da 1-1'lik eşitlik var. G.Saray Nef ise Bahçeşehir Koleji'ni eleyip yarı finale yükseldi.

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Bursaspor seride durumu eşitledi
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