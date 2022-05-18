Bursaspor seride durumu eşitledi

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Frutti Extra Bursaspor, sahasında Fenerbahçe Beko'yu 97-77 mağlup edip seride durumu 1-1'e getirdi. Taraftar desteğini arkasına alan yeşilbeyazlılar, 23 üçlük atarak Kanarya'yı topa tuttu. Andrews 23, Onuralp Bitim de 22 sayıyla zaferde başrol oynadı. Kazananın yarı finale çıkacağı son maç Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda... Gaziantep-Darüşşafakave Anadolu Efes-P.Karşıyaka'da1-1'lik eşitlik var. G.Saray Nef iseBahçeşehir Koleji'ni eleyip yarıfinale yükseldi.